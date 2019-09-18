Судьи Конституционного суда избрали себе нового главу, - СМИ

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, бывший заместитель руководителя суда.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в суде.

- Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий – сказал собеседник агентства.

Суд также избрал нового зампредседателя Сергея Головатого.

Тупицкого назначил в КС в мае 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович. Присягу Тупицкий принял 15 мая 2013 года. Издание «Остров» пишет, что Тупицкий во времена, когда Виктор Янукович возглавлял Донецкую область, председательствовал в Куйбышевском райсуде Донецка.

Тупицкий известен тем, что вел дело адвоката Сергея Салова. В октябре 1999 года, в день президентских выборов, Салова задержали правоохранители, которые нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты «Голос Украины». В них утверждалось, что якобы тогдашний президент Леонид Кучма умер, а страной правит его двойник. Адвокат утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.

Тупицкий отправил дело на дорасследование, что не понравилось Кучме. Позже в одном из эпизодов пленок Мельниченко речь шла о том, что Кучма требовал от Януковича сурового наказания для Салова и судьи, который вел его дело.

В 2011 году Тупицкий возглавил Львовский апелляционный хозяйственный суд, а в 2012-м получил должность главы Днепропетровского апелляционного хозсуда.

Как сообщалось, 14 мая судьи выразили недоверие главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку и проголосовали за его увольнение с должности судьи. Новым главой КСУ стала Наталья Шаптала, срок судейских полномочий которой истекает 22 сентября 2019 года.

Шевчук обвинил в своем увольнении Порошенко, назвал действия коллег по КСУ «антиконституционным переворотом» и пообещал оспорить их решение в суде.