Сессия Николаевского облсовета: Несколько депутатов предложили исключить вопрос об ОТГ из повестки дня

В среду, 18 сентября, в Николаевском областном совете проходит внеочередная сессия. Один из главных вопросов – территориальное деление Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Депутаты обсудят перспективный план объединенных территориальных общин, которые, согласно последнему этапу децентрализации, должны укрупниться для дальнейшего самостоятельного функционирования. Ранее в Министерстве регионального развития предложили свой перспективный план с четырьмя районами и 33 общинами. В плане ОГА – 45 ОТГ.

Кроме того, в облгосадминистрации предлагают присоединить Полигоновскую сельскую раду к Николаевской территориальной громаде с центром в Николаеве, Новогригорьевку к Вознесенской ТГ с центром в Вознесенке, Константиновку к Южноукраинску.

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11:50 Депутаты предложили внести изменения в повестку дня. Депутат Михалил Талпа предложил включить в повестку дня вопрос о критическом состоянии дорог, депутат Юрий Кормышкин предложил исключить отчет о реализации программы развития дорог, поскольку она не соответствует 2019-му году. Также он предложил включить в повестку вопрос о передаче в госимущество помещения, где располагается ГБР, и проголосовать за вопрос о перспективном плане, поддерживая идею "один район - одна громада".

— Чтоб не было, что 64 депутата – каждый хочет сделать себе губернию, проголосовать за вопрос «один район – одна громада», - сказал Кормышкин.

Заместитель главы облсовета, депутат Андрей Кротов предложил исключить вопрос о перспективном плане, заявив, что рассматривать его на этой сессии будет "не очень справедливо". Депутат Александр Ясинский предложил Виктории Москаленко объявить дату ее отчета, депутат Вадим Олабин предложил включить его в состав приглашенных на представление нового губернатора.

11:29 На заседании зарегистрировался 41 депутат.

11:20 Сессия традиционно началась с опоздания и награждений.

10:45 Представители Галициновской ОТГ собрали небольшой митинг у ОГА с требованием оставить их в рамках своей ОТГ. В громаде больше пяти тысяч населения. В плане их хотят присоединить к Шевченковской ОТГ. По словам депутата Галициновского сельского совета Елены Кравец, на обсуждение плана их не приглашали, хотя один из их представителей ездил на комиссии в областной совет.

Такое же мнение высказала и Софиевская ОТГ, представитель которой заявил, что их громада способна существовать самостоятельно.

Стоит отметить, что план обсуждался на комиссиях – на комиссии по вопросам аграрной политики два представителя ОТГ заявили, что против перспективного плана. На комиссии по вопросам ЖКХ с укрупнением в целом были согласны, но положились на решение комиссии по законности, на которой решили, что в плане есть ошибки и его необходимо доработать. Отметим, что в случае, если перспективный план не утвердят до начала последнего этапа децентрализации, в Кабмине разработают свой собственный.