Экс-глава НБУ Гонтарева обвинила в поджогах Коломойского – в ответ олигарх пригрозил ей судом

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, дом которой в ночь на 17 сентября подожгли под Киевом, не сомневается, что все ЧП, которые происходят с ней в последнее время, организованы олигархом Игорем Коломойским.

Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

Версию о том, что она инсценировала два поджога - автомобиля невестки в столице и дома под Киевом - чтобы просить убежища в Великобритании, Гонтарева называет бредом.

- Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги? - сказала Гонтарева.

По ее словам, ряд ЧП, которые происходят вокруг нее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджоги - организован Игорем Коломойским.

- У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, «обещал отправить за ней самолет, а не машину». Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз, - сказала Гонтарева.

В ответ Олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Об этом он сказал LB.ua, комментируя заявление Гонтаревой.

- Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки, - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах.

- Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском, - ПН) бегать буду, - добавил бизнесмен.

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.