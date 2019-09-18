Глава МИД заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Об этом он сообщил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и комитета по иностранным делам, передает Hromadske.

По словам Пристайко, он дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» во время встречи дипломатических советников лидеров стран Нормандского формата 2 сентября.

«Мы договорились о формуле Штайнмайера и я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в силу на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании результатов выборов», — сказал Пристайко.

Пристайко заявил, что так называемая формула Штайнмайера предусматривает, каким образом будет применяется на практике закон об особом статусе ОРДЛО. Об этом он заявил вчера в эфире программы Свобода слова канала ICTV.

- Вы знаете, что это закон (об особом статусе, - ред.) заканчивается 31 декабря этого года. В этой связи все равно нам всем придется принимать решение, чтобы обновить этот закон или принять новый закон – это решение мы оставим за нашими законодателями, - отметил Пристайко.

Он считает, что задача лидеров - согласиться на формат использования этого закона.

- Предусматривает он следующее, что в день проведения местных выборов этот закон применяется в предыдущем полном формате, и в конце, когда ОБСЕ признает, что эти выборы прошли в соответствии с высокими стандартами, тогда этот закон об особом статусе региона начинает применяться на постоянной основе. Вот и все, больше ничего нет. То, что было на росТВ, будут ли выборы под дулами «калашниковых», будут ли выведены войска в этот конкретный момент, - это не обсуждается. Все, что обсуждается дальше, выходит за формат, о чем договорились лидеры, - подчеркнул Пристайко.

Ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.