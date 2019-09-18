Глава МИД заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса.
Об этом он сообщил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и комитета по иностранным делам, передает Hromadske.
По словам Пристайко, он дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» во время встречи дипломатических советников лидеров стран Нормандского формата 2 сентября.
«Мы договорились о формуле Штайнмайера и я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в силу на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании результатов выборов», — сказал Пристайко.
Пристайко заявил, что так называемая формула Штайнмайера предусматривает, каким образом будет применяется на практике закон об особом статусе ОРДЛО. Об этом он заявил вчера в эфире программы Свобода слова канала ICTV.
- Вы знаете, что это закон (об особом статусе, - ред.) заканчивается 31 декабря этого года. В этой связи все равно нам всем придется принимать решение, чтобы обновить этот закон или принять новый закон – это решение мы оставим за нашими законодателями, - отметил Пристайко.
Он считает, что задача лидеров - согласиться на формат использования этого закона.
- Предусматривает он следующее, что в день проведения местных выборов этот закон применяется в предыдущем полном формате, и в конце, когда ОБСЕ признает, что эти выборы прошли в соответствии с высокими стандартами, тогда этот закон об особом статусе региона начинает применяться на постоянной основе. Вот и все, больше ничего нет. То, что было на росТВ, будут ли выборы под дулами «калашниковых», будут ли выведены войска в этот конкретный момент, - это не обсуждается. Все, что обсуждается дальше, выходит за формат, о чем договорились лидеры, - подчеркнул Пристайко.
Ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.