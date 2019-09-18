Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе на протяжении ближайших шести месяцев.

Об этом Пристайко рассказадл в интервью немецкой газете Die Welt.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от следующей встречи в «нормандском формате» на уровне лидеров государств и есть ли новые идеи, как можно закончить войну, глава МИДа сказал:

- Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев.

При этом он подчеркнул, что урегулирование не может достигнуто быть за счет сдачи украинских территорий.

Пристайко отметил, что Западу необходимо продолжать давление на Россию

- Потому что мы уже не те украинцы, которых Путин хотел поставить на колени пять лет назад. Рост экономики в первом полугодии составил 4,6%. Для Украины это очень впечатляющая цифра, даже если нам и нужны значительно большие темпы роста. Санкциями Запад нам предоставил время, и мы его использовали. Намного мощнее армия, экономика, лучше функционирует, и довольно сильная общественная сплоченность, показавшая себя на последних выборах, - это те достижения, которыми мы оперируем за столом переговоров, - сказал министр.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу.