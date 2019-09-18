В Украине 34 тысячи детей не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест, - министр образования Новосад

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не посещают детские сады из-за отсутствия свободных мест.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, передает пресс-служба президента.

- Дети должны приходить в школу подготовленными, а это – задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства, – сказала Новосад.

- Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его интересов, – подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

Напомним, ранее новый министр образования призвала ускорить реформу средней школы.