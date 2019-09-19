«Хотят показать, что они готовы учесть предложения ОГА», - Москаленко о депутатах, которые ничего не решили с вопросом об управлении комимущества

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предположила, что депутаты облсовета не хотят решать вопрос с управлением коммунального имущества, потому что хотят учесть предложения облгосадминистрации.

Об этом она сказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее, в ходе сессии областного совета депутаты так и не проголосовали за проект решения по управлению коммунального имущества, который вынесла Москаленко. Депутат Александр Ясинский, который претендовал на должность начальника управления, заявил, что глава облсовета намеренно не вынесла тот проект решения, который разрабатывался самими депутатами.

По словам Москаленко, в своем проекте решения она учла правки, которые внесли депутаты, поэтому ей непонятно, почему они не проголосовали. Глава облсовета предположила, что депутатский корпус хочет показать, что будет учитывать предложения ОГА на этот счет.

— В принципе, те правки, которые депутаты внесли, они все есть. Я думаю, что депутаты просто приходят в ту плоскость, когда они показывают, что хотят торговаться со мной уже. Я сегодня не увидела причин не поддержать эти проекты. Тем более, что все учтено. Я думаю, это связано, возможно, с тем, что сами депутаты хотят показать, что они готовы учесть предложения ОГА. То есть все те попытки депутатов показать независимость, они сегодня подтвердили, что пока что они к этому, наверное, не готовы, - сказала Москаленко.

Также она отметила, что предложение депутатов выбирать начальника управления путем сессионного голосования незаконно.

— Вы, наверное, видели, какие депутаты против, это сам депутат Ясинский и несколько остальных, которые хотят получить порядок голосования за начальника через сессию. Фактически это незаконно, потому что выбирать начальника управления структурного подразделения через сессию – мы переходим в политику и мы, таким образом, перечеркиваем все законы про службу в органах местного самоуправления, - сказала Москаленко.

Виктория Москаленко добавила, что будет выносить проект по управлению на следующую сессию.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии в мае депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управления коммунального имущества, после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управление коммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков. Кроме того, четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета. Один из претендентов - Александр Ясинский.

Стоит отметить, что во время предыдущей сессии депутаты общим голосованием решили снять вопрос об управлении коммунального имущества.