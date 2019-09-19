Сессия ВР: Нардепы рассмотрят закон о столице и еще ряд важных законопроектов

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон О столице Украины - городе-герое Киеве». Об этом говорится в повестке дня Рады.

В повестке дня также законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, изменений в закон «О публичных закупках», изменений в некоторых законодательных актах относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Как сообщается, сегодня парламентарии рассмотрят 18 законопроектов.

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10:47 Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием». Документ поддержали 290 депутатов ВР.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.

Так, предлагается закрепить, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги:

- органам государственной и органам местного самоуправления, юридическим лицам, которые они основали на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги, если решение об их создании или положение о них не предусматривает полномочий учреждать провайдеров программной услуги; - физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юридическим лицам, участниками (акционерами) которых являются юридические или физические лица, на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги и конечным выгодоприобретателем.

Кроме того, для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроектом устанавливаются дополнительные требования. Планируется предусмотреть, что конечным бенефициарным владельцем (конечными бенефициарными владельцами) провайдера программной услуги может быть исключительно гражданин Украины (граждане Украины).

При этом физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере программной услуги на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

«Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальной радой во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национальной рады», - указано в пояснительной записке.

10:39 Верховная Рада включила закон о столице в повестку дня сессии. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Включение закона в повестку дня сессии поддержали 237 парламентариев. При этом за сокращение сроков внесения альтернативных к этому проектов проголосовали 235 нардепов. Таким образом, документ будет передан на рассмотрение в комитеты ВР.

10:10 Утреннее заседание Верховной Рады открыто - в зале зарегистрировано 396 народных депутата.

10:07 Закон о столице не будут сегодня рассматривать. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что закон не будет рассматриваться, потому что он еще не прошел комитеты.

- Законопроект о столице сегодня не будут рассматривать. Он не будет сегодня рассматриваться, ведь он еще не прошел комитеты, там нету выводов. Сегодня первый вопрос - включение законопроекта в повестку дня второй сессии, - пояснила Кравчук

09:50 В начале пленарного заседания будет рассмотрено включение в повестку дня законопроекта 2143, о столице Украины - городе-герое Киеве. Законопроект предусматривает разделение должностей городского головы и главы КГГА, восстанавливает в Киеве районные советы и их исполкомы, предполагает сокращение количества депутатов в Киевраде со 120 до 84 и назначает перевыборы мэра и Киеврады на 8 декабря этого года.

В первом чтении сегодня будут рассмотрены два законопроекта:

- 2035, о прозрачности собственности провайдеров цифрового телевидения;

- 2036, о назначении и увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во втором чтении Рада может принять 15 законов:

- 1062, об охране прав на компоновку полупроводниковых приборов;

- 1070, о процедуре финансовой реструктуризации;

- 1032, о первоочередных мероприятиях по реформе прокуратуры - реформа структуры, переаттестация прокуроров, введение возможности для юристов становиться прокурорами, ликвидация военной прокуратуры;

- 1066, о перезагрузке власти - реформа госслужбы;

- 1076, о публичных закупках;

- 1057, 1072 - о едином взносе на социальное страхование и налоге на доходы физических лиц;

- 1009, об усовершенствовании уголовного процессуального законодательства;

- 1029, о реформе НАПК;

- 1085-1, о защите прав потребителей финансовых услуг;

- 1053-1, о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- 1073, о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

- 1065, о правовой защите географических наименований;