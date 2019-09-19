Суд снял домашний арест с подозреваемого в госизмене экс-регионала Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, пишет агентство «Украинские новости».

18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его. Мельников подчеркнул, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

- Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд, - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР находится на стадии изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствием доказательств вины.

После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады. Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Как известно, Александр Ефремов подозревается Генепрокуратурой в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия «Луганскуголь» (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, перед задержанием Ефремов в интервью на канале «ЛНР» заявил, что он спонсирует сепаратистов.

Отметим, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения.