На Николаевщине полиция задержала только вышедшего из колонии гражданина Грузии – по решению суда его депортируют на родину

Из Николаевской области выдворят гражданина Грузии, который вышел из колонии, где отбывал наказание за преступления, совершенные на территории области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими Управления стратегических расследований ГУНП и Государственной миграционной службой в Николаевской области задержали гражданина Грузии, который только освободился из Арбузинской исправительной колонии № 83, где отбывал наказание за совершение грабежа.

Мужчина и ранее отбывал наказание за имущественные преступления, нанесение телесных повреждений и хулиганство. В связи с тем, что иностранный гражданин после освобождения из колонии, где находился более четырех с половиной лет, может продолжить совершать уголовные преступления на территории области, николаевские правоохранители обратились с представлением в Управление государственной миграционной службы о его принудительном выдворении.

На основании решения Вознесенского горрайонного суда полицейские задержали иностранца который, в связи с окончанием срока отбывания наказания, вышел из мест лишения свободы. Сейчас мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства города Вознесенск и в дальнейшем будет выдворен из Украины в Грузию.

Мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере продолжаются.

Напомним, ранее из Николаевской области выдворили грузинского уголовника «Левана», сменившего фамилию, чтобы вернуться в Украину.