«Испытательный срок до Нового года»: Губернатор Николаевщины рассказал о задачах от Зеленского

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Президент Владимир Зеленский назначил ему ряд первоочередных задач: безопасность, объденение общества, налаживание работы ОГА, а также дал испытательный срок до Нового года.

Об этом он, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ», заявил на брифинге после официального представления 19 сентября.

– Владимир Александрович [Зеленский, - ПН] поставил одну четкую задачу – сделать безопасность номер один в области. Чтобы люди были людьми и чувствовали себя в безопасности, – сказал Стадник. – Перед главой ОГА он поставил эту задачу? – уточнила журналист. – Перед самим собой, – отметил новый губернатор. – А перед вами? – добавила корреспондент. – Передо мной стоит задача безопасности, консолидировать общества, наладить работу ОГА, чтобы она функционировала как единый организм, чтобы начались реализовываться проекты не на словах, а на деле, чтобы люди, в первую очередь социально незащищенные, почувствовали открытость представителя Президента в области, его доступность. Чтобы не надо было за ним бегать, чтобы не надо было слать письма и ждать ответ длительный период времени.

При этом он отметил, что для реализации первоочередных задач Зеленский поставил ему такой же срок, как и всем главам облгосадминистраций.

– У всех губернаторов Украины есть испытательный срок – до Нового года. Просто каждая область имеет свою специфичность. Просто Николаевская область стоит в проблематике правоохранительной структуры. Я не буду говорить в ответ на вопрос о криминальных лицах по одной простой причине – просто работа уже началась. Однозначно. В качестве какой-то информации для вас скажу, что тот, кто не перестанет заниматься преступной деятельностью, нарушать закон, думать, что все так и осталось – ему надо просто сделать выбор: или относится ко всем с уважением, авторитетом, открытостью и честно, или тогда уже будут работать правоохранительные органы и давать им всем оценку, – отметил Александр Стадник.

Как известно, 19 сентября в сессионном зале Николаевского областного совета представили нового главу областной государственной администрации Александра Стадника и начальника управления СБУ в области Виталия Герсака.