Запуск рынка земли запланирован на 1 октября 2020 года, - премьер Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что торговля землей станет возможной с 1 октября 2020 года.

Об этом он сказал на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг, передает «Левый берег».

- Мы открываем рынок не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Честно говоря, мы думали сделать это с 1 июля следующего года, но потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что не слишком удачная идея делать это летом. Поэтому сейчас модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года, - сообщил премьер-министр Украины.

По его словам, покупать землю сможет только украинский гражданин или украинская компания. Коммунальную и государственную землю будут продавать на публичных торгах. Нынешние арендаторы будут иметь первоочередное право на покупку своих участков. Будут установлены антимонопольные лимиты 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Для наведения порядка в Госземкадастре будет уволено руководство ведомства.

Гончарук рассчитывает, что в течение года существенно снизится стоимость кредитных ресурсов для желающих приобрести землю.

- Я рассчитываю, что к следующему лету-осенью кредитование в гривне будет 11-12%, - сказал он.

- Но и это еще не все. Мы посмотрим, сколько будет стоить ресурс для большой компании, которая может залучать деньги из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим на тех же условиях фермеру, малому и среднему хозяйству компенсацию ставки, чтобы вы могли конкурировать за землю, - сказал он.

По его словам, без выполнения этих условий рынок земли не может быть запущен.

Гончарук считает, что проведение земельной реформы добавит 2% к росту ВВП Украины.

- Для Украины ближайшие несколько лет будут очень непростыми. У нас сложная ситуация с переговорами с РФ о продлении [газового] транзита. На следующие два года нам необходимо отдать большую часть долгов, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов, представьте, под каким грузом мы сейчас находимся. Мир развивается очень быстро, и чтобы развиваться быстрее, не отставать, нам нужно быть смелыми. У нас нет права сохранять рудиментарные инструменты в 21 веке, - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.