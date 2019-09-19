Новый глава Николаевской ОГА заявил, что у него есть команда, но назвать имена отказался из-за «спецпроверок и собеседований»

Новый председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверки и собеседования.

Об этом он сообщил в четверг, 19 сентября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стадник заявил, что будет мониторить деятельность теперешних чиновников ОГА.

— Легко отпустить людей и при этом не спросить получить ответы за ту деятельность, за те решения, не просто спросить, а сделать их открытыми для общества. Чтобы вы, жители Николаева и Николаевской области, понимали, чем все здесь ваши представители органов власти занимались на протяжении всех последних лет. Куда пошли деньги, на какие дороги, на какие социальные проекты, что сделано, как выдержана программа развития, которую они же и деклалировали, - сказал глава ОГА.

Что же касается новой команды, Александр Стадник заявил, что она есть, но отказался назвать имена из-за того, что члены его команды якобы находятся на стадии проверок и собеседований.

— Команда есть. Команду сначала надо озвучить. (...) Если я кого-то считаю нужным представить на какую-то должность, помимо меня есть еще порядок этого представления – это спецпроверки, это собеседования. Моего одного желания не может быть достаточно. Есть команда, есть задачи, человек должен, как минимум, показать свои профессиональные качества, пройти спецподготовку, проверку. Кто-то будет из Николаева, может даже из области, кто-то будет из других регионов Украины. Будем смотреть, - добавил Стадник.

Напомним, в четверг, 19 сентября, в сессионном зале Николаевского областного совета представили нового главу областной государственной администрации Александра Стадника и начальника управления СБУ в области Виталия Герсака.