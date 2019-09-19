Сайт Президента Украины приписал новому главе Николаевской ОГА речь, которую он на самом деле не говорил

Александр Стадник Сайт Президента Украины опубликовал предполагаемую речь нового главы Николаевской ОГА Александра Стадника, хотя тот на самом деле сказал совсем другое.

Об этом сообщает «Інше.ТВ».

Сайт Президента Украины сообщает, что Стадник якобы говорил о восстановлении моста через Южный Буг, интенсификации работы судостроительных предприятий и безопасности военных объектов. При этом Стадник не говорил высказывания, которые ему приписывает сайт Президента:

«Новоназначенный глава Николаевской ОГА Александр Стадник обозначил приоритетные задачи развития области, среди которых: улучшение качества дорог государственного и местного значения, восстановление моста через реку Южный Буг, развитие портов и речных перевозок, развитие сельского хозяйства, борьба с коррупцией».

«Также среди приоритетов, определенных Президентом Украины – интенсификация работы николаевских судостроительных заводов и выплата задолженностей по заработной плате сотрудникам градообразующих предприятий», – отметил Александр Стадник. В ходе выступления перед активом области Александр Стадник отметил, что важным направлением работы местных органов власти остаются вопросы безопасности, содействие функционированию военных частей, аэродромов, полигонов и других военных объектов, расположенных на территории области, а также борьба с коррупцией», – сообщается на сайте Президента.

На самом деле, настоящая речь Стадника во время представления его в качестве главы ОГА отличается от версии, опубликованной на сайте Президента Украины. В настоящей речи Стадник привел гораздо меньше конкретных примеров решения проблем, в частности экономических вопросов.

- Хочу обратиться ко всем и сказать одно, что времена, которые были до сегодняшнего дня, прошли. Хочу напомнить, что мы все стоим в начале новой истории. Очень тяжелый будет путь, но мы отвечаем прежде всего перед собой. Приоритет для меня – все люди, которые живут в нашем государстве, для меня нет чужих/своих, - сказал он.

– Хочу призвать всех к честной работе, отойти от своих принципов и начать, во-первых, следить и начинать с себя. Это моя принципиальная позиция. Хочу акцентировать, что у меня нет представителей, которые будут подходить ко всем заинтересованным лицам, передавать какие-то приглашения, обращения – это прошло. Каждый из вас, который желает что-то реализовать, создать, предложить, основное задание – порядочность, честность. Это приоритет. Хочу с первого дня сказать всем, что уголовное прошлое Николаева… Я сделаю все с командой, которая будет, может, новая, старая, но судить вы меня будете не по хорошим словам, а по поступкам.