Генпрокурор Рябошапка создал в ГПУ новый департамент по особо важным уголовным производствам

В четверг, 19 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что в состав нового департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

Напомним, ранее Рябошапка уволил с должности замглавы ГПУ Стрижевскую, которую обвиняли в причастности к «схемам».