Киевская «ботоферма» на парламентских выборах работала на партии Гриценко и Вакарчука, - СМИ

Киевская ботоферма «Прагматико» (она же «Допинг»), заблокированная «Facebook», на выборах работала в пользу кандидатов Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука.

Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», журналист которой устроился «ботом» за 9 тысяч гривен в месяц.

Ферма работала на разных политиков. Больше всего сообщений боты написали в интересах лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его команды - более 20 тысяч. Они оставляли хвалебные отзывы о политике, а также атаковали его главных оппонентов. Например, боты регулярно получали указания критиковать, а иногда и подшучивать над ближайшим конкурентом Гриценко - Игоря Смешко, лидера партии «Сила и честь».

Чтобы все комментарии были с нужными акцентами, ботам сбрасывали «методички» в общий чат в мессенджере Telegram. Задача оформляли в виде 5-6 ключевых тезисов и указывали площадки, где надо оставлять комментарии. Обычно это были или персональные страницы политиков, или популярные страницы с политическими новостями.

За день комментаторы могли получать до десятка различных задач с тезисами.

Перед парламентскими выборами «боты» получили новую методичку - нужно было поддерживать Святослава Вакарчука и его партию «Голос», которую они еще недавно критиковали. За неделю работы в интересах Вакарчука «боты» успели написать почти 6 тысяч комментариев.

Также ботоферма работала в интересах мажоритарщиков, например, Сергея Сивохо (не прошел в Раду) и Сергея Шахова.

Ни один из политиков, в интересах которых писали «боты», не признал, что пользовался услугами фермы. Гриценко назвал вопрос журналистов «дилетантскими и оскорбительными» и отказался комментировать.

Вакарчук сказал, что даже не знает, что такое ботофермы. Он считает, что это могла быть провокация против «Голоса». Однако журналисты узнали, что к «Прагматико» имеет отношение Игорь Давидюк, родной брат политического консультанта «Голоса» Николая Давидюка, который баллотировался в Раду в непроходной части списка партии.

Стоимость услуг «Прагматико» на выборах в 2019 году, говорится в расследовании, составляла 5-7 тысяч долларов за 10 тысяч комментариев, то есть один комментарий стоил около 15 гривен.

Напомним, ранее Facebook закрыл украинскую «фабрику троллей» – удалены страницы сайтов Znaj.ua и Politeka.