В Украине уменьшается процент любителей комедий – люди переключаются на фантастику и документальное кино, - опрос

Комедии остаются любимым жанром кино украинцев, но процент любителей посмеяться перед экраном уменьшился за десятилетие с 45% до 37%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2019 года.

Также значительно меньше в этом году, по сравнению с 2009, выбрали приключенческие фильмы (15% против 24%). Несколько уменьшилось также любителей мелодрам. В динамике увеличилось количество тех, кто любит фантастику, также несколько возрос интерес к историческим фильмам и документальным лентам.

Помимо комедий, самыми любимыми жанрами кино для украинцев являются исторические фильмы (31%) и мелодрамы (28%). Далее среди предпочтений идут документальные (18%) и приключенческие (15%) фильмы, боевики (14%) и фантастика (13%). Также каждый десятый отметил, что любит драмы. Триллеры популярны среди 7%, ужасы - 6%, любителей мистики всего 5%, эротики - 2%. Лишь 4% не любят фильмы и кино вообще.

Младшие по сравнению со старшими больше любят комедии, боевики, фантастику, фильмы ужасов и триллеры. С возрастом интерес к этим жанрам уменьшается. Кино вообще младшие больше любят, чем старшие. В то же время, для представителей старших возрастных групп интересны такие жанры как исторические фильмы, мелодрамы.

Кинопредпочтения заметно отличаются по полу. Так, женщины почти в пять раз больше, чем мужчины любят мелодрамы (женщины - 44%, а мужчины - 9%), также в три раза больше мужчин они любят драмы (14% и 5% соответственно). Также женщинам больше, чем мужчинам нравится комедии (41% и 32%). А представителям мужского пола в пять раз больше, чем женщинам нравятся боевики (24% - мужчины и 5% - женщины). Им же больше нравится исторические (34% - мужчины, 27% - женщины), документальные (24% и 14% соответственно) и фантастические фильмы (17 и 10%).

Вкусы украинцев в выборе фильмов также отличаются по уровню образования. Так, чем выше уровень образования, тем больше любят исторические, документальные фильмы и фантастику. Также представители с высшим образованием больше, чем другие любят комедии, приключенческие фильмы и триллеры. Людей со средним образованием больше остальных интересуют боевики и мелодрамы.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше 12-16 сентября 2019 года. Было опрошено 2000 респондентов в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.