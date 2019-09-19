В Центре развития самоуправления предупредили, что план ОТГ Николаевщины желательно доработать за 10 дней

Перспективный план объединенных территориальных общин Николаевской области желательно разработать в течение 10 дней.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил директор николаевского Центра развития местного самоуправления Валентин Бойко.

По его словам, в плане есть определенные недоработки, например создание ОТГ вокруг город области, учет рекомендаций Минрегиона.

— Там концептуально есть вещи, на которые надо обратить внимание: первое – это создание функциональных громад вокруг городов областного значения, системный подход к тем громадам, которые на грани способности п численности и населению, и третье – учитывать рекомендации Минрегиона, которые есть в областной государственной администрации. Минрегион, все-таки, главный идеолог этой реформы и он свои предложения касательно своего видения моделирования Николаевской области предоставил облгосадминистрации, которые не учтены, - сказал Бойко.

Также он отметил, что план желательно доработать в течение 10 дней.

— Я думаю, неделя, десять дней есть. Я не могу сказать, что позднее будет уже поздно, но желательно, - добавил Бойко.

Напомним, 18 сентября, в ходе сессии Николаевского областного совета депутаты выразили свое несогласие с планом, который разработала облгосадминистрация, и заявили, что его необходимо доработать. Рассматривать его они решили 10 октября, в ходе очередной сессии областного совета.