Украина соблюдает все взятые на себя обязательства, - помощник Зеленского о мирных переговорах с РФ

Андрей Ермак Украина четко соблюдает все взятые на себя обязательства. Все, о чем говорят наши представители, государство Украина выполняет.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время визита в Николаевскую область, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» об обвинениях со стороны российских СМИ и представителей российской стороны в адрес Украины о якобы несоблюдении ранее достигнутых договоренностей.

Как известно, после вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске не был подписан документ с «формулой Штайнмайера». Российская сторона сразу же поспешила обвинить Украину в срыве якобы ранее достигнутых договоренностей, заявляя, что эту «формулу» согласовали политические советники Нормандского формата, в том числе и помощник президента Украины Андрей Ермак.

- Все, что касается переговоров, которые проходят в Минской группе и Нормандском формате, то Украина четко соблюдает все взятые на себя обязательства и все, о чем там говорят наши представители, государство Украина выполняет, - заявил Андрей Ермак.

Помимо этого, помощник Президента отметил, что сегодня в СМИ очень много манипуляций вокруг этого вопроса и заявил, что 20 сентября еще раз для средств массовой информации будут даны разъяснения по всему, что касается Нормандского формата и «формулы Штайнмайера».

- Есть средства массовой информации, как вы понимаете… Есть и силы, к сожалению, в том числе и внутри Украины, которые на протяжении пяти лет нам рассказывали о том, что они что-то делают… Но, к сожалению, не все так. Мы это видим по результатам и количеству всех тех проблем, которые мы имеем. Поэтому мы для средств массовой информации, я еще не знаю в каком формате, дадим разъяснение по всему, что касается Нормандского формата с «формулой Штайнмайера» и так далее, - заявил Андрей Ермак.

Он отметил, что «сегодня все раздуто и большинство из того, что сегодня выдается в СМИ, не соответствует действительности».

- Смотрите, на самом деле все сегодня раздуто. Прочитайте просто, что такое «формула Штайнмайера». К большому сожалению, большинство из того, что сегодня выдается в средствах массовой информации, не соответствует действительности, - заявил Ермак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса.

Справка:

Формула Штайнмайера - метод реализации мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером. Он заключается в варианте урегулирования войны на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем - после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории - предоставление постоянного особого статуса этим территориям.