Сессия ВР: Нардепы рассматривают проект Государственного бюджета на 2020 год

В Верховной Раде в пятницу, 20 сентября, состоится презентация законопроекта о госбюджете. Также депутаты намерены рассмотреть несколько оборонных законопроектов.

Об этом свидетельствует план работы на 20 сентября, опубликованный на сайте ВРУ.

Утром министр финансов Оксана Маркарова представит проект государственного бюджета на 2020 год.

15 сентября в Верховной Раде зарегистрировали проект государственного бюджета. Парламент должен одобрить его в первом чтении до 20 октября. Закон о государственном бюджете должны принять до 1 декабря.

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10:35 Маркарова сообщила, что в бюджете на 2020 год запланированы 245 миллиардов на национальную безопасность и оборону, на образование - 136,4 миллиарда гривен, здравоохранение - 108 миллиардов, культурно-информационная сфера - 1,3 миллиарда на поддержку кинематографа, музейное дело - 1,4 миллиарда, общественное ТВ - 2 миллиарда. Дорожная инфраструктура - 74,4 миллиарда. Оплата и обслуживание внутреннего и внешнего долга - почти треть бюджета. Фонд регионального развития - 9,5 миллиардов.

— Это не финальный вариант бюджета. Это бюджет, который мы передаем этим выступлением на площадку Верховной Рады для начала дискуссии, - отметила Маркарова.

10:28 После прочтения всех депутатских запросов Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете. К трибуне вышла министр финансов Оксана Маркарова.

10:09 К трибуне вышел лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук и заявил, что «формула Штайнмайера» - это свободная трактовка Минских договоренностей.

— Скажите, вы собираетесь организовать безопасность без того, чтоб получить контроль Украины над границей? Если так - то это сдача интересов Украины. Если нет, мы требуем от Министерства иностранных дел, от Президента четко сказать- мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей Украиной, - сказал Вакарчук.

09:50 Нардепы намерены включить в повестку дня законопроект о ГБР, а затем - включить для рассмотрения оборонные законопроекты. На рассмотрении несколько проектов законов во втором чтении - в том числе об электронном чеке и кэшбеке покупателю в случае выдачи незаконного чека.

Напомним, 19 сентября нардепы рассмотрели законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, изменений в закон «О публичных закупках», изменений в некоторых законодательных актах относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.