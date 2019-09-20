Ввел в заблуждение: Министр инфраструктуры Криклий заявил, что глава «Укравтодора» Новак будет уволен

Богдан Юлик, Владимир Гройсман и Славомир Новак Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен.

Об этом он заявил в интервью «Экономической правде».

Среди свои первоочередных планов Криклий назвал кадровые ротации в министерстве и на государственных предприятиях, которые ему подчинены.

– Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный, - сказал он.

– Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся, - подытожил Криклий.

Напомним, в мае этого года глава «Укравтодора» Славомир Новак фактически уполномочил скандального экс-начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика выполнять обязанности своего заместителя. Юлик известен тем, что при нем САД в Тернопольской области поделил дорогу на 177 кусков по 40 метров, чтобы избежать тендера. Речь идет о 177 договорах Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, заключенных в 2018 году с местной и малоизвестной компанией «БМБуд».

После этого Юлик пошел на повышение и был переведен в центральный аппарат «Укравтодора», чтобы управлять департаментом качества.