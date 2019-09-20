Адвокат президента США требовал от властей Украины открыть дело против Байдена – конкурента Трампа на выборах

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Это произошло во время интервью Руди Джулиани ведущему CNN Крису Куомо, сообщает «Укринформ».

«С самого начала своего появления Джулиани пошел в наступление, прибегнув к риторической полемике, чтобы перевести разговор с сенсационной жалобы служащего (разведки) против президента Дональда Трампа», - комментирует американский портал Media ITE.

Джулиани быстро начал вспоминать события 2016 года, а затем однозначно заявил, что Джо Байден «подкупил Президента Украины, чтобы уволить прокурора (генпрокурора В.Шокина), который расследовал дело его сына». После нескольких минут перепалки и громких претензий со стороны Джулиани, ведущий CNN Крис Куомо наконец надавил на адвоката Трампа и задал простой вопрос: «Вы попросили Украину расследовать дело Джо Байдена?». На это Джулиани четко ответил:

- Нет, на самом деле я этого не сделал. Я попросил Украину расследовать обвинения о вмешательстве украинцев в выборы (в США) в 2016 в пользу Хиллари Клинтон.

Зато ведущий не стал останавливаться на этом:

- Вы никогда не высказывали просьбы о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили о Джо Байдене у прокурора?

На что Джулиани заметил, что единственная просьба с его стороны касалась того, чтобы «понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором), прекратил дело «AntAC».

- Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена, - продолжил ведущий. - Конечно, да, - подчеркнул Джулиани.

Противоречивые заявления адвоката Трампа стали очередной сенсацией, поскольку до этого в окружении президента США пытались оспорить любое воздействие на украинское правительство по этому делу.

«Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинскими официальными должностными лицами о возможной роли Джо Байдена в увольнении прокурора, расследовавшего дело сына Байдена», - резюмировал в своем твиттере Куомо.

Руди Джулиани, со своей стороны, впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского.

«Президент (Трамп) говорил избранному президенту (Зеленскому) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, то семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы из Украины и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ», - написал Джулиани.

Напомним, что в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор президентов Трампа и Зеленского, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Ранее уже бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию «The Hill» заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы Президента США в 2016 году.