Президент назначил главой Службы внешней разведки Евдокимова

Валерий Евдокимов Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Об этом говорится в соответствующем указе Главы государства № №710/2019 от 20 сентября.

Как известно, до этого момента Евдокимов находился на должности заместителя руководителя СВР, куда Зеленский назначил его 9 июля.

Отметим, что Валерий Евдокимов родился 17 ноября 1969 в Ровно. В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы. Тогда ему было присвоено звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данилы Галицкого.

Напомним, что в средине июня Президент Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Бухарев был нардепом от «Батьківщини» Бухарев, большую часть карьеры служил в СБУ. 11 сентября Зеленский уволил Бухарева из СВР и назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины.