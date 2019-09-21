Беларусь и Евросоюз подпишут договор об упрощении визового режима

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Главой государства принято решение, которое будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», - заявили в пресс-службе президента Беларуси.

Отметим, Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. Реадмиссия – это согласие государства на возвращение обратно на территорию страны своих граждан, которые подлежат депортации из других государств.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что в Кремле хотят включить Беларусь в состав России.