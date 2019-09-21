Саудовская Аравия начала военную операцию против повстанцев, взорвавших крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию на севере Йемена.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Reuters».

Сообщается, что основной целью войск являются военные объекты повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco.

Коалиция заявила, что уже уничтожила четыре объекта, на которых создавались беспилотные лодки и мины. Аравийцы считают, что эти объекты использовались для проведения террористических атак против морского судоходства в Красном море.

В ночь на 15 сентября 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco. В результате атаки резко подорожала нефть. 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой. Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ. В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.