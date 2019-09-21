Фракция БПП в Николаевском облсовете переименуется в ЕС, но в оппозиции будет выступать только, если это будет нужно

Николаевская областная организация «Блок Петра Порошенко» переименуется в «Европейскую солидарность», но в оппозиции, как партия, выступать не будет.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил глава областной организации, депутат облсовета Михаил Талпа.

По его словам, 14 сентября областная организация провела пресс-конференцию и приняла решение о переименовании. Однако в оппозиции, как фракция Европейской солидарности в Верховной Раде, выступать не будет.

— Я считаю, на уровне страны, геополитических вопросов, стратегических, экономических вопросов, действительно там должна быть власть, оппозиция и остальное. В сессионном зале быть в оппозиции по отношению к главе администрации... Если он делает правильные вещи, я всегда буду за. Если он развивает Николаевщину, если мы строим дороги, если мы делаем то, что нам нужно, необходимо для наших жителей, конечно я буду за. Если это будет расходиться с моим мнением или я буду видеть какие-то вещи несовместимые с моим пониманием развития области, то, конечно же, я буду против, - сказал Михаил Талпа.

Также он отметил, что не считает, что новый глава Николаевской ОГА Александр Стадник будет «продвигать» политические вопросы Президента Владимира Зеленского и «Слуги народа».

— Он может продвигать стратегию развития Николевщины. Он может продвигать ремонт этой дороги или строительство другой дороги. Какие политические вопросы он может продвигать? – сказал Михаил Талпа.

Кроме того, Михаил Талпа добавил, что было бы лучше, если бы ОГА руководил человек, родившийся в Николаевской области, но высказал надежду, что Стадник опровергнет это мнение.

— По моему мнению лучше был бы местный губернатор, но я очень хочу, чтобы Стадник развеял миф об этом и показал очень классную работу. Потому что Николаевщина потеряла 2019 год во многих вопросах, - добавил Александр Стадник.

Напомним, фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко в Верховной Раде объявила о переходе в оппозицию.