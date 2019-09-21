Депутаты облсовета решили не обсуждать на сессии вопрос о передаче здания ГБР в госимущество, чтоб его отремонтировали за 19 миллионов

Депутаты Николаевского областного совета не захотели обсуждать на сессии вопрос о том, чтобы отдать в государственную собственность здание, где размещается управление Государственного бюро расследований, для его последующего ремонта.

Об этом шла речь 18 сентября, в ходе внеочередного заседания Николаевского областного совета.

Ранее сообщалось, что начальник ГБР в Николаевской области Виктория Басалаева предложила депутатам передать здание, где размещается Госбюро расследований, передать в госимущество для его дальнейшей реконструкции, которая стоит 19 миллионов. Причина в том, что согласно законодательству, деньги из госбюджета на ремонт смогут выделить только в случае, если здание будет находиться в собственности государства.

Вопрос в повестку дня предложил внести депутат Юрий Кормышкин. В ходе обсуждения депутаты начали кричать о том, что это их коммунальная собственность. Заместитель главы ОГА Александр Кушнир объяснил, что здание предлагают передать для того, чтоб его можно было отремонтировать.

— Суть вопроса в том, что есть государственные деньги на ремонт здания. Только по законодательству они могут их передать, - сказал Кушнир.

Депутат Татьяна Демченко, в свою очередь, предложила сначала изучить вопрос на комиссиях, на что глава облсовета Виктория Москаленко сказала, что вопрос прошел комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, за то, чтобы внести вопрос в повестку, проголосовали 22 депутата. В итоге вопрос так и не обсудили.

Напомним, на этой же сессии депутаты согласились забрать на баланс облсовета спорткомплекс "Трудовые резервы".