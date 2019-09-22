Коломойский сходил на баскетбол в компании «криминальных авторитетов» «Нарика», «Умки» и «Гастелло»

В субботу, 21 сентября, баскетбольный клуб Днепр стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020. В двухматчевом противостоянии подопечные Дениса Журавлева обыграли южненский Химик и завоевали почетный трофей.
Как пишет издание "Страна", этот матч был примечателен еще и тем, что его посетил олигарх Игорь Коломойский, в компании с тремя известными в определенных кругах персонами.
Так, компанию Коломойскому во время просмотра матча составили: Валерий Кондратьев, президента БК Днепр - известен так же, по прозвищу "Гастелло", Александр Петровский - так же известный как "Нарик" и Сергей Олейник - он же "Умка".
Отметим, что в БК Днепр играет и сын Коломойского - Григорий Коломойский.
Напомним, ранее сообщалось о том, как в Днепре на молебне рядом с Порошенко засветился криминальный авторитет «Нарик».