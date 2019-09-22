Коломойский сходил на баскетбол в компании «криминальных авторитетов» «Нарика», «Умки» и «Гастелло»

Как пишет издание "Страна", этот матч был примечателен еще и тем, что его посетил олигарх Игорь Коломойский, в компании с тремя известными в определенных кругах персонами.

Так, компанию Коломойскому во время просмотра матча составили: Валерий Кондратьев, президента БК Днепр - известен так же, по прозвищу "Гастелло", Александр Петровский - так же известный как "Нарик" и Сергей Олейник - он же "Умка".

Момент матча, справа - налево: Сергей Олейник (он уже Умка), Александр Петровский (он же Нарик), Валерий Кондратьев (он же Гастелло) и Игорь Коломойский, фото: Cтрана

Петровский и Коломойский на втором плане

Отметим, что в БК Днепр играет и сын Коломойского - Григорий Коломойский.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Днепре на молебне рядом с Порошенко засветился криминальный авторитет «Нарик».