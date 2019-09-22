Москаленко не видит себя в будущем составе Николаевского областного совета

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая в последнее время подвергается критике со стороны депутатов, не видит себя в следующем составе главного представительского органа области.

Об этом она заявила в интервью «Громада News».

Так, рассуждая о том, какие политические силы могут оказаться в составе Николаевского областного совета по результатам следующих выборов, Виктория Москаленко назвала только две политические силы и, в связи с этим, заявила, что себя в составе этого совета не видит.

«Если будет вопрос – какие партии зайдут, то я думаю, что это партия президента (партия Владимира Зеленского «Слуга народа», - ред.), партия «Оппозиционного блока», который у нас сегодня есть… Лично я не вижу себя в следующем составе областного совета», - заявила нынешняя глава облсовета.

Объясняя свою позицию, она отметила, что ее нынешняя работа – это «не легкий хлеб» и подчеркнула, что если в будущем не будет предусмотрено ответственности депутатов за их работу, «будет продолжаться хаос».

«Чтобы все понимали – это не такой легкий хлеб, не легкая работа. Каждый день ты находишься в раздумьях, а что дальше… Как просто помочь людям.

Если в дальнейшем не будет предусмотрено ответственности депутата за свою работу, то хаос также будет продолжаться», - считает Виктория Москаленко.

Напомним, на одной из последних сессий Николаевского областного совета некоторые депутаты пытались внести вопрос о недоверии главе облсовета Виктории Москаленко, но им этого не удалось.