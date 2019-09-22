Сенкевич позвал николаевских нардепов публично обсудить, чем они могут помочь городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич позвал народных депутатов, избранных на николаевских округах, публично обсудить, каким образом они могут помочь городу.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Николаевский городской голова отметил, что на сегодняшний день в проекте Государственного бюджета нет ни одного проекта для Николаева.

"Формирование государственного бюджета на 2020 год почти подходит к концу. Пока Николаев не представлен в нем своими проектами. Между тем имеем несколько проектов, которые без поддержки народных депутатов от Николаева в следующем году не смогут сдвинуться с места", - написал Сенкевич.