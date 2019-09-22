Сенкевич позвал николаевских нардепов публично обсудить, чем они могут помочь городу

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Мэр Николаева Александр Сенкевич позвал народных депутатов, избранных на николаевских округах, публично обсудить, каким образом они могут помочь городу.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Николаевский городской голова отметил, что на сегодняшний день в проекте Государственного бюджета нет ни одного проекта для Николаева.

"Формирование государственного бюджета на 2020 год почти подходит к концу. Пока Николаев не представлен в нем своими проектами. Между тем имеем несколько проектов, которые без поддержки народных депутатов от Николаева в следующем году не смогут сдвинуться с места", - написал Сенкевич.

В связи с этим, он пригласил народных избранников на следующей неделе (во время перерыва в сессионных заседаниях) провести совместное совещание в горсовете и обсудить, каким образом они могут помочь городу Николаеву, и в каких инициативах принять участие.

"Жду в удобное для вас время!", – написал мэр.

Как известно, на всех округах в городе Николаеве по итогам выборов, нардепами стали представители партии "Слуга народа", а именно: округ 127 - Александр Пасечный, округ 128 - Александр Гайду и округ 129 - Игорь Копытин.

Андрей Семенов

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