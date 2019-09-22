Порошенко рассказал, как Путин обманул его после договоренности отпустить Сенцова

Бывший Президент Петр Порошенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин обещал отпустить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания, однако затем нарушил договоренности.

Об этом он рассказал в интервью «5 каналу».

– Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: «Вы отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов». Путин подчеркнул: «Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым». Это очень хорошо и на все пять лет научило, как надо относиться к таким обещаниям. Было принято решение освободить этих двух журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: «Да подождите, мне принесли документы – это террористы», – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, в течение пяти лет Путин категорически отказывался обсуждать вопрос освобождения Сенцова. Он подчеркнул, что «это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского, и не в руках Порошенко».

– Путин рассматривал заложников как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций, или которой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко, – считает Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему обмен состоялся сейчас, Порошенко выразил мнение, что «дальше тянуть не было смысла».

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

В ходе голодовки он стремительно терял вес. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, но он отказывался прекращать голодовку.

Через 11 месяцев после голодовки Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, написал обращение к людям, которые за него переживали во время голодовки и объявил о ее прекращении.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.