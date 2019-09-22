В конгрессе США требуют обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского – американский Президент считает это «охотой на ведьм»

Американские конгрессмены обратились в Белый дом с просьбой обнародовать стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 апреля.

Об этом сообщает «Левый берег».

Это связано с публикациями о том, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

С требованием предоставить доступ к полной стенограммы разговора двух Президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессвумен Марси Каптур.

«Сегодня пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины», - говорится в заявлении Каптур.

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с украинским Президентом Владимиром Зеленским может расцениваться как злоупотребление властью со стороны Трампа, сообщило агентство «Reuters».

Трамп настаивает, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал «охотой на ведьм».

Now that the Democrats and the Fake News Media have gone “bust” on every other of their Witch Hunt schemes, they are trying to start one just as ridiculous as the others, call it the Ukraine Witch Hunt, while at the same time trying to protect Sleepy Joe Biden. Will fail again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Напомним, что еще в начале сентября «The Washington Post», также ссылаясь на свои источники, написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины. Байден-старший по состоянию на осень 2019 года – один из основных конкурентов Трампа на выборах-2020. В конце лета/начале осени Трамп поставил на паузу военную помощь США Украине. Под давлением Конгресса ее разблокировали.