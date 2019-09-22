В конгрессе США требуют обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского – американский Президент считает это «охотой на ведьм»

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Американские конгрессмены обратились в Белый дом с просьбой обнародовать стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 апреля.

Об этом сообщает «Левый берег».

Это связано с публикациями о том, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

С требованием предоставить доступ к полной стенограммы разговора двух Президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессвумен Марси Каптур.

«Сегодня пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины», - говорится в заявлении Каптур.

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с украинским Президентом Владимиром Зеленским может расцениваться как злоупотребление властью со стороны Трампа, сообщило агентство «Reuters».

Трамп настаивает, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал «охотой на ведьм».

Напомним, что еще в начале сентября «The Washington Post», также ссылаясь на свои источники, написала, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с некоей коррупцией в газовой компании Украины. Байден-старший по состоянию на осень 2019 года – один из основных конкурентов Трампа на выборах-2020. В конце лета/начале осени Трамп поставил на паузу военную помощь США Украине. Под давлением Конгресса ее разблокировали.

Тарас Леонтян

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