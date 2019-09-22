США отправит войска в Саудовскую Аравию из-за угрозы нападений на нефтяные предприятия

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для усиления противовоздушной и ракетной обороны Саудовской Аравии после крупнейшего нападения на нефтяные объекты королевства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Reuters».

Пентагон заявил, что будет задействовано умеренное количество войск - без указания тысяч - и у них будет, прежде всего, оборонительный характер. Он также планирует ускорить доставку военной техники в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность отправки противоракетных батарей, беспилотников и больше истребителей. США также рассматривают возможность сохранения авианосца в регионе на неопределенный срок.

«В ответ на просьбу королевства президент утвердил размещение американских сил, которые будут иметь оборонительный характер и, прежде всего, будут сосредоточены на противовоздушной и ракетной обороне», - заявил министр обороны США Марк Эспер на брифинге.

«Мы также будем работать над тем, чтобы ускорить доставку военной техники в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ, чтобы повысить их способность защищаться», - добавил он.

В свою очередь Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что присутствие иностранных сил в Персидском заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности, передает «Интерфакс».

Лидер Ирана пообещал на будущей неделе представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как ожидается, Рухани должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября.

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой планирует участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в ночь на 15 сентября 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco. В результате атаки резко подорожала нефть. 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой. Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ. В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.