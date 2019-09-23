Порошенко отрицает причастность к введению «Роттердам+»

Бывший Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не был причастен к формуле «Роттердам+» и не обсуждал ее с олигархом Ринатом Ахметовым, который получал с нее доходы.

Об этом он рассказал в интервью «5 каналу» 21 сентября.

«Никакого отношения я к этой формуле не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена ​​на рынке, прежде чем она начала публично обсуждаться» – сказал Порошенко.

По его словам, «Роттердам+» никогда не была предметом договора с Ахметовым в обмен на лояльность его телеканалов к экс-президенту. Он также отметил, что ранее цена на газ устанавливалась вручную, а любая формула должна сделать этот процесс более прозрачной.

Порошенко добавил, что если бы ситуация с формулой была правдой, то после ее отмены цена на электроэнергию снизилась бы, тем не менее она выросла.

«И следовательно сейчас, что мы видим: отменен Роттердам, и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть», – отметил Порошенко.

Напомним, что 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержке СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков.

19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро проводилит обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU, близкой к Порошенко и Гонтаревой.