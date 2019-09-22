В Минобороны не будут сокращать количество военнослужащих, но думают изменить структуру ВСУ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

Министерство обороны Украины не планирует сокращать численность Вооруженных сил, однако планирует изменить их структуру.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей», – сказал министр.

«Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая - 250 тысяч. В этом промежутке. А штатная - выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения. Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось», – отметил он.

По словам министра, вопрос изменения структуры ВСУ будет решен после принятия плана обороны Украины.

«В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность, где и в какой структуре. Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано», - пояснил он.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика