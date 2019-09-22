В Минобороны не будут сокращать количество военнослужащих, но думают изменить структуру ВСУ

Министерство обороны Украины не планирует сокращать численность Вооруженных сил, однако планирует изменить их структуру.
Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей», – сказал министр.
«Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая - 250 тысяч. В этом промежутке. А штатная - выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения. Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось», – отметил он.
По словам министра, вопрос изменения структуры ВСУ будет решен после принятия плана обороны Украины.
«В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность, где и в какой структуре. Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано», - пояснил он.