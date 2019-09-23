«Требуют взятку? Предлагают «откат»? Пожалуйста, не молчите!» - Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров в НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров в НАБУ.

Об этом он заявил в видеосообщении к украинцам.

- Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг на встречу. Мы не сможем возродить экономику если люди не будут платить налоги. Это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Станете соучастниками распила государственных денег. Сейчас я обращаюсь к гражданам. Если от вас требуют взятку ,предлагают «откат» или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях: «Все пропало! Эти такие же как те! Зеленский понаставил своих решал!». Нет! Вот телефон 0 800 503 200 — это горяча линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать, - сказал Зеленский.

- Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы, Европа начинается с окурка, который летит в мусорное ведро, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов. С ответа «нет», когда вышей фирме предлагают на тендере «нагнуть» государство. давайте каждый день делать маленькие шаги на встрече другой ментальности. Давайте приложим свою часть и все вместе станем основателями и акционерами новой процветающей Украины. Я начинаю с себя. Подписываю принятый парламентом закон про импичмент президента. Давайте наконец докажем сами себе — украинцы могут жить по другому. Жить честно и по закону. Давайте сделаем это вместе, - добавил Президент.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о реформах в экономике и предотвращении коррупции. Также Зеленский подписал закон об импичменте Президента.