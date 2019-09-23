Президент Зеленский назначил нового начальника СБУ в Одесской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Харченко новым начальником управления Службы безопасности в Одесской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области», - говорится в тексте документа.

До назначения в Одессу он занимал должности в Главной инспекции СБУ, которая занимается проверкой деятельности всех подразделений спецслужбы.

Издание «Украинская правда» отмечает, что в открытых источниках информации нет упоминаний о таком сотруднике СБУ. В то же время по данным судебного реестра, человек с таким именем, по крайней мере в 2017-2018 годах, занимал должность начальника 3 инспекции Главной инспекции Службы безопасности Украины. Один из подчиненных чиновника судился с ним, требуя признать противоправным и отменить выговор, объявленный Харченко, и отменить приказ об уменьшении премирования.

Напомним. ранее в Николаеве представили нового главу ОГА Стадника и начальника УСБУ Герсака.