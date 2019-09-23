«Вдвое меньше, чем у тракториста», - Министр образования Новосад о своей зарплате

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что тракторист летом может зарабатывать до 80 000, а ее зарплата — вдвое меньше.

Об этом она сказала в интервью «Украинской правде. Жизнь».

По словам Новосад, недавно она встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в профессиональное образование.

- У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70 000 — 80 000 грн зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра», — объясняет она важность профтехобразования.

Министр считает, что после школы выпускники должны выбирать: они хотят получить рабочую квалификацию и быстро выйти на рынок труда, или получить высшее образование.

«И та, и та сфера должны быть адекватно, эффективно построены. Не может быть приоритетом или то, или то», — уточнила она.

Новосад также убеждена, что профессиональное образование должно предоставлять квалификации и учить тем профессиям, которые действительно востребованы на рынке труда. А содержание программ и сами направления подготовки должны быть более гибкими и современными — это то, над чем Минобразования будет точно работать.

Напомним, ранее Новосад заявляла, что из школ нужно убрать советский негатив и страх, который сковывает потенциал детей.