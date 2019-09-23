Глава Минобороны ликвидировал крупный государственный военный концерн «Техвоенсервис»

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн «Техвоенсервис».

Об этом сообщают Українськi Новини.

Указ о ликвидации концерна, оказавшийся в распоряжении СМИ, датирован 16 сентября.

«Прекратить юридическое лицо - концерн «Техвоенсервис», - сказано в документе.

Концерн ликвидирован из-за проведения реорганизации в Министерстве обороны, которое им управляло.

Министр поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности «Техвоенсервиса», а все имущество и документы концерна передать Главному управлению имущества и ресурсов.

Государственное объединение «Техвоенсервис» было создано в 2005 году. Входящие в его состав 21 предприятия Житомира, Харькова, Киева, Чернигова и других городов занимались ремонтом и техобслуживанием оборудования специального назначения, изготовлением оружия и боеприпасов и другой деятельностью. Экспорт его продукции осуществлялся главным образом в Венгрию и Россию.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что предприятия «Укроборонпрома», которые не работают, нужно ликвидировать.