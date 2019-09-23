«Приватизация, уменьшение давления на бизнес и предотвращение разрушения дорог»: Зеленский подписал ряд важных законов

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 «О внесении изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом также предлагается внести изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Также Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1080 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес».

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Помимо этого Зеленский подписал законопроект №1063 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда».

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Проектом предусматривается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого законом определяется, что административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включаются в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

Также Зеленский подписал законопроект №1084 о радиационной безопасности, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - не членов Энергетического сообщества. Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об импичменте Президента.