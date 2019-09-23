Верховный суд отклонил жалобу на назначение Богдана главой Офиса Президента

Верховный суд Украины отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента в мае 2019 года.

Об этом говорится в постановлении, текст которого опубликован в Едином реестре судебных решений, передает «РБК-Украина».

Сообщается, что речь идет об указе от 21 мая 2019, которым президент Владимир Зеленский назначил Богдана главой АПУ. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".

«Приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Отметим, суд просили признать противоправным назначение Богдана, поскольку на него из-за люстрации распространялся запрет занимать должность главы Администрации президента.

Как известно, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии «Слуга народа» и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана, который ранее оказывал юридическую помощь олигарху Игорю Коломойскому и работал в Кабмине Николая Азарова. После заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан попадает под действие закона о люстрации.

Напомним, 23 мая на сайте Президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского, которая набрала больше 40 тысяч подписей.

Отметим, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 «О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины».