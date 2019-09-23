«Не вижу причин для внесения каких-то изменений», - министр культуры и спорта Бородянский о языковом законе

Новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что пока никаких изменений в закон о языке вносить не будут.

Об этом он рассказал в интервью «Громадському».

- Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон, – подчеркнул Бородянский.

Также он признался, что всю жизнь разговаривал на русском языке, хоть и родился в Западной Украине. С тех пор, как он стал государственным чиновником, стал говорить на украинском.

- Постоянно разговариваю на украинском я уже месяц, и мне нравится, — отметил министр.

Бородянский добавил, что его увлекает процесс овладения нюансами украинского языка и теперь он может более качественно высказывать свои мысли.

Министр прокомментировал существующие в обществе опасения, что новое правительство может вернуть вспять все, чего удалось достичь в украиноязычной культуре за последние года, а президент Владимир Зеленский пропагандировал «русский мир» на телевидении.

- Здесь надо разобраться в терминологии — что такое «русский мир» . Я не считаю, что люди, которые говорят по-русски, творят «русский мир». Также я не согласен с тем, что президент был создателем «русского мира, — подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что после смерти готов отдать свои органы больным для пересадки