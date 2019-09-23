Президент Зеленский подписал законы о реформах прокуратуры и госслужбы

Президент Владимир Зеленский подписал законы о начале реформы прокуратуры (№1032) и о перезагрузке власти (изменениях в закон о госслужбе, №1066).

Соответствующие изменения в статусе законопроектов отражены на сайте Верховной Рады.

«Возвращено с подписью президента», - сказано в карточках обоих законопроектов.

Закон о реформе прокуратуры вводит новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров. В частности, вместо ГПУ будет создан Офис генпрокурора, численность сотрудников прокуратуры сократится с 15 до 10 тысяч, одновременно повысится их базовый оклад: с 12 до 15 прожиточных минимумов. Также, согласно закону, военная прокуратура будет ликвидирована.

Закон о перезагрузке власти упрощает увольнение и принятие на сотрудников на госслужбу, вводит возможность для госслужащих работать по контракту.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об импичменте Президента.