Экс-президент Порошенко у здания Верховной Рады нарушил ПДД, перейдя дорогу на красный сигнал светофора

Народный депутат Петр Порошенко нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу на красный сигнал светофора.
Соответствующее видео зафиксировали активисты движения ОстановиЛося, передает «Корреспондент».
Активисты сняли, как автомобиль экс-президента остановился рядом с Верховной Радой, из него вышел Петр Порошенко и перешел дорогу на красный свет.
Украинское законодательство предусматривает за соответствующее правонарушение штраф в размере 51 гривну.
Напомним, в марте 2018 года в Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил человека, перебегавшего дорогу.