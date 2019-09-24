Президент Зеленский прилетел в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщается в Telegram Офиса президента.
Вол время своего визита Зеленский встретится с президентом Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов.
Также Президент Украины выступит с речью на общих дебатах сессии Генассамблеи.
Кроме того, Зеленский примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
Как известно, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что у Зеленского и Трампа будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры.
По его словам, это будет "часовая встреча, в ходе которой мы прежде всего ставим задачу наладить связь".