СНБО времен Порошенко не нашел оснований для введения санкций против телеканалов Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны не обнаружил оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина».

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос «Українських Новин», передает «Левый берег».

Отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

«В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО «Новини 24 години», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «ТВ Вибор», ООО «Новий формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ»). Службой безопасности фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено», - говорится в ответе СНБО.

Таким образом, оснований для введения санкций нет.

Напомним, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.