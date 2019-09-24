Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому, - американские СМИ

Президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Об этом стало известно изданию The Washington Post от трех высокопоставленных чиновников американской администрации, передает «Европейская правда».

По словам чиновников, Трампа в первую очередь интересовала коррупция в Украине. Он усомнился, следует ли выделять деньги Украине и хотел проанализировать ситуацию.

Издание сообщило, что распоряжение Трампа поступило в Пентагон и Государственный департамент на межведомственном совещании в середине июля.

Согласно документу, чиновникам было приказано сообщить законодателям, что задержка в предоставлении помощи является результатом «межведомственного процесса». Дополнительная информация предоставлена не была.

Один из чиновников сказал, что Трамп придержал средства, опасаясь коррупции в Украине. В конце средства решили перевести в связи с окончанием финансового года 30 сентября.

Чиновник также опроверг, что между задержкой помощи и вероятным давлением на Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера есть связь.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Чтобы подтвердить или исключить такую ​​возможность, конгрессмены требуют предоставить им доступ к записям разговора. А возможность импичмента Трампа снова обсуждается всерьез.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.