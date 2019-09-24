Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты, - Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке и поблагодарил их за поддержку Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

- Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны, - сказал Зеленский.

Напомним, президент Зеленский накануне прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также во время визита планируется встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.