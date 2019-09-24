Членов российской делегации не пустили на Генассамблею ООН в США

Глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщают росСМИ, передает «РБК-Украина».

Он сообщил, что визы не получили десять делегатов. Отметим, на Генассамблее ООН обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Как отмечается, среди тех, кто не получил визы - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД РФ, в том числе главный переводчик и руководитель аппарата главы ведомства Сергей Бутин. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.

Кроме этого, завтра на Генассамблее ООН встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что российская делегация в течение сентября будет возглавлять Совбез ООН.