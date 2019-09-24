Суд ЕС снял с Януковича санкции 2018 года, но беглый экс-президент остается под действиями предыдущих санкций

Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

По мнению Кирасира это якобы подтверждает «незаконность и безосновательность их введения».

«Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе», - написал Кирасир.

Кирасир также сообщил, что адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, «кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости».

Обновлено 13:51 Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года. Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжении «Европейской правды».

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

Напомним, ранее суд Европейского союза из-за бездеятельности Генпрокуратуры отменил часть санкций против Януковича.

Отметим, в апреле стало известно, что ЕС за последние годы исключил из санкционного списка девять человек из окружения Януковича. В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек. Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий. Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, был исключен из списка.